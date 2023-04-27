Министр обороны Алексей Резников считает, что в нашем обществе несколько перегреты ожидания от будущего контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом глава оборонного ведомства заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, раньше Запад не верил в победу Украины – все хотели, чтобы мы как-то минимально выжили.

Сейчас наоборот — все ждут очередной победы, успеха и это нормальная реакция, считает Резников.

— Это точно перегрето, все хотят очередной победы. Раньше не верили в победу. Раньше хотели, чтобы Украина выжила хоть как-то минимально, чтобы хоть какая-то часть Украины сохранилась. А когда ВСУ показали успехи, все начали верить в победу — после Змеиного, после Киевской, Черниговской и Сумской областей, после Харьковской области, Херсона. Хотят очередной победы, — сказал Алексей Резников.

Министр обороны соглашается с Генштабом и отмечает, что не стоит завышать собственные ожидания, чтобы потом не было разочарования, чтоб не расстраиваться.

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