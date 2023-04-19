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Бедрак Виктория, редактор ленты

Контрнаступление происходит и сейчас. На некоторых направлениях ВСУ проводят активный штурм — Маляр

Ганна Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала не сводить контрнаступление ВСУ только к активным наступательным действиям.

Об этом она сказала в эфире телемарафона Єдині новини.

По ее словам, речь идет о стратегической цели освободить все украинские территории, а также остановить врага в его наступательных действиях.

Указано, что комплекс действий и мероприятий, которые сейчас осуществляют Вооруженные силы, включает подготовку техники, подготовку людей, активную подготовку резервов, а также формирование тактики на различные варианты планов.

— Надо понимать, что подобные решения принимаются за очень короткий срок и план окончательно выбирается таким образом, чтобы враг не успел на него отреагировать, — подчеркнула Маляр.

Заместитель главы Минобороны подчеркнула, что ВСУ постоянно готовятся к полному освобождению оккупированных территорий, поэтому то, что происходит сейчас — часть контрнаступательных действий.

В частности, ВСУ осуществляют активные штурмовые действия в Бахмуте, Марьинке, на Авдеевском и Лиманском направлениях фронта, что тоже можно считать элементом контрнаступления.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр предупредила, что Россия запустила очередные вбросы с нарративами, якобы украинское военное командование не жалеет жизни военных.

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Источник: телемарафон

Фото: Анна Маляр

Война в Украине, Ганна Маляр, ВСУ
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