Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що у нашому суспільстві дещо перегріті очікування від майбутнього контрнаступу Збройних сил України.

Про це очільник оборонного відомства заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, раніше Захід не вірив у перемогу України – всі хотіли, щоб ми якось мінімально вижили.

Зараз навпаки – всі чекають на чергову перемогу, на успіх, і це нормальна реакція, вважає Резніков.

– Це точно перегріто, усі хочуть чергової перемоги. Раніше не вірили у перемогу. Раніше хотіли, щоби Україна вижила хоч якось мінімально, щоб хоч якась частина України збереглася. А коли ЗСУ показали успіхи, всі почали вірити у перемогу – після Зміїного, після Київщини, Чернігівщини та Сумщини, після Харківщини, Херсона. Хочуть наступної перемоги, – сказав Олексій Резніков.

Міністр оборони погоджується із Генштабом і наголошує, що не варто завищувати власні очікування, щоб потім не було розчарування та не засмучуватися.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.