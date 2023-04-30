Россия узурпировала место члена Совета безопасности ООН и использует свое право вето как лицензию на убийство украинцев.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью Украинскому радио.

Она рассказала, что МИД Украины озвучивает партнерам свое видение и уже консолидирует определенное количество государств. Джапарова подчеркнула, что после распада СССР Россия не имела права занять место этого государственного формирования в ООН.

— Фактически постоянный представитель РФ принес табличку Российская Федерация и поставил ее вместо таблички Советский Союз, — сказала она, добавив, что в уставе ООН страны Российская Федерация не существует.

Джапарова констатировала, что в истории не было примеров, когда фактически ставили под сомнение место постоянного члена Совета безопасности ООН для государства-постоянного члена Совбеза.

В Совбезе ООН есть пять постоянных членов — Великобритания, Китай, СССР, США, Франция, и десять непостоянных членов, избираемых Генассамблеей ООН на два года по географическому признаку. Пять из десяти непостоянных членов переизбирают ежегодно. Постоянные члены Совбеза ООН, в частности РФ, которая заняла место СССР после его распада, имеют право вето.

— Проведя определенные юридические процессы и анализ, мы настаиваем, что действительно Российская Федерация узурпировала это место. В декабре прошлого года было соответствующее заявление МИД Украины. Ведь регламентными документами ООН предусмотрена следующая процедура — по рекомендации Совбеза должна быть дискуссия в Генассамблее ООН. Этого не было, — сказала она.

Как отметила Джапарова, в украинском ведомстве считают, что РФ дискредитировала себя и свое участие во всех организациях, в которых она является или членом, или наблюдателем, или имеет любой статус, где представители РФ имеют какие-то руководящие должности.

— То есть путь изоляции РФ начат, здесь сдвиги уже есть. Мы не могли думать еще год назад, что РФ перестанет быть членом Совета Европы в Страсбурге или будет приостановлено ее членство в Европейском отделении ООН, в частности, в Совете по правам человека Женева. То есть этот путь уже имеет положительные примеры, — обращает внимание чиновница.

В то же время она добавляет, что ситуация с ООН сложнее, потому что это коллизия — наличие у государства-агрессора права вето в Совбезе ООН.

— Мы считаем, что это право вето РФ использует как лицензию на убийство украинцев. Россия выжимает все, что можно, из своих возможностей. Мы откровенно выражаем партнерам Украины наше видение, и уже вокруг себя консолидируем определенное количество государств, — рассказала Джапарова.

По ее словам, это же касается и международного трибунала — таких вещей новейшая история человечества еще не видела. По ее мнению, Украина сегодня “плавит мозги миру со всех точек зрения”. Украина сегодня является страной достоинства, свободы и страной, которая не просто защищает, но и живет формированием ценностей для всего мира, добавила Джапарова.

Источник: Украинское радио

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