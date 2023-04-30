Росія узурпувала місце члена Ради безпеки ООН і використовує своє право вето як ліцензію на вбивство українців.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв’ю Українському радіо.

Вона розповіла, що МЗС України висловлює партнерам своє бачення і вже консолідує певну кількість держав. Джапарова наголосила, що після розпаду СРСР Росія не мала права зайняти місце цього державного формування в ООН.

– Фактично постійний представник РФ приніс табличку Російська Федерація і поставив її замість таблички Радянський Союз, – сказала вона, додавши, що у статуті ООН країни Російська Федерація немає.

Джапарова констатувала, що в історії не було прикладів, коли фактично ставили під сумнів місце постійного члена Ради безпеки ООН для держави-постійного члена Радбезу.

У Радбезі ООН п’ять постійних членів – Велика Британія, Китай, СРСР, США, Франція, і десять непостійних членів, що обираються Генасамблеєю ООН на два роки за географічною ознакою. П’ятьох із десяти непостійних членів переобирають щороку. Постійні члени Радбезу ООН, зокрема РФ, яка зайняла місце СРСР після його розпаду, мають право вето.

– Провівши певні юридичні процеси й аналіз, ми наполягаємо, що Російська Федерація дійсно узурпувала це місце. У грудні минулого року була відповідна заява МЗС України. Адже регламентними документами ООН передбачена наступна процедура – за рекомендацією Радбезу має бути дискусія в Генасамблеї ООН. Цього не було, – сказала вона.

Як зазначила Джапарова, в українському відомстві вважають, що РФ дискредитувала себе і свою участь в усіх організаціях, в яких вона є або членом, або спостерігачем, чи має будь-який статус, де представники РФ отримали якісь керівні посади.

– Тобто шлях ізоляції РФ почато, тут зрушення уже є. Ми не могли думати ще рік тому, що РФ перестане бути членом Ради Європи в Страсбурзі або буде призупинено її членство в Європейському відділенні ООН, зокрема, в Раді з прав людини Женева. Тобто цей шлях уже має позитивні приклади, – звертає увагу чиновниця.

Водночас вона додає, що ситуація з ООН складніша, бо це колізія – наявність у держави-агресорки права вето у Радбезі ООН.

– Ми вважаємо, що це право вето РФ використовує як ліцензію на вбивство українців. Росія вичавлює все, що можна, зі своїх можливостей. Ми відверто висловлюємо партнерам України наше бачення, і вже навколо себе консолідуємо певну кількість держав, – розповіла Джапарова.

За її словами, це ж стосується і міжнародного трибуналу – таких речей новітня історія людства не бачила. На її думку, Україна сьогодні “плавить мізки світові з усіх точок зору”. Україна сьогодні є країною гідності та свободи і країною, яка не просто захищає, а й живе формуванням цінностей для всього світу, додала Джапарова.

Джерело: Українське радіо

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