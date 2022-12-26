Украина инициирует исключение России из Совбеза ООН и организации в целом — заявление МИД

Декабрь, 26 в 16:31

Украина призвала государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания РФ в ООН, лишение России статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить его из организации в целом.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

— Устранение РФ из Совета Безопасности ООН не будет иметь обратной силы в отношении предыдущих решений этого органа и не повлечет аннулирования или пересмотра резолюций Совбеза, принятых до сих пор, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что распад Советского Союза в декабре 1991 года оставил нерешенным вопрос международных прав и обязанностей СССР. Отмечается, что вопрос о статусе государства-члена ООН и постоянном члене Совбеза ООН, которым пользуется Россия, остается неурегулированным.

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— Россия ошибочно считает вопрос урегулированным, ссылаясь на то, что уже с 24 декабря 1991 года, а в публичной плоскости – с 31 декабря 1991 года в Совбезе ООН появилась табличка с ее названием. На самом деле, согласно Уставу ООН для этого не было и до сих пор нет никаких легитимных оснований.

Украинские дипломаты отмечают, что РФ заняла кресло постоянного члена Совбеза ООН в обход определенных Уставом ООН процедур. Это произошло на основании обычного письма президента РСФСР Бориса Ельцина на имя генсека ООН 24 декабря 31 год назад.

— Правомерная процедура обретения государством “Российская Федерация” членства в ООН и места среди постоянных членов Совета Безопасности должна обязательно предусматривать шаги, определенные Уставом ООН.

МИД указывает, что в декабре 1991 года обращение РФ о намерении продлить членство СССР в ООН должно быть должным образом рассмотрено Совбезом и Генассамблеей в соответствии со статьей 4 Устава ООН. Она предполагает, что членство миролюбивых государств в ООН приобретается по рекомендации Совбеза ООН и по решению Генассамблеи.

Такой правомерный путь прошли новообразованные государства-члены ООН Чехия и Словакия после того, как прекратило свое существование государство-член ООН под названием Чехословакия.

— Таким образом, РФ никогда не проходила правомерную процедуру обретения членства и занимает место СССР в Совбезе ООН незаконно. С юридической и политической точек зрения может быть только один вывод: Россия – узурпатор места Советского Союза в Совбезе ООН.

Украинские дипломаты считают, что, руководствуясь принципом равноправия членов ООН, РФ должен пройти тот же международно-правовой путь обретения членства в организации, что и другие страны.

Накануне в эфире телемарафона глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина поднимет вопрос о дальнейшем пребывании Российской Федерации в Совете Безопасности ООН.