Зеленський зустрівся з Папою Римським у Ватикані: про що говорили

У Ватикані Папа Римський зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським і подякував за візит.

– Дякую за цей візит, — сказав Папа Римський, вітаючи голову нашої держави.

На що Зеленський відповів, що то велика честь для нього.

Розмова Папи Римського та Зеленського тривала 40 хвилин.

– Наголосив і на десятках тисяч депортованих дітей. Маємо докласти всіх сил задля повернення їх додому. Крім цього, попросив засудити російські злочини в Україні. Бо не може бути рівності між жертвою та агресором. Також розказав про нашу формулу миру як єдиний дієвий алгоритм досягнення справедливого миру. Запропонував приєднатися до її реалізації, – повідомив Зеленський.

Глава української держави подарував понтифіку ікону Мадонни, написану на залишках бронежилета. Папа Римський ж подарував Зеленському невелику скульптуру у вигляді оливкової гілки – символу миру.

Нагадаємо, що у суботу, 13 травня, Зеленський розпочав офіційний візит до Риму, який, за його словами, є важливим для нашої майбутньої перемоги.

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