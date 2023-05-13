Есть очень важные решения по защите нашего неба. Зеленский о визите в Италию
В субботу, 13 мая, в рамках официального визита в Италию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с итальянским лидером Серджо Маттареллой, а также с премьером Джорджией Мелони.
Они обсудили безопасность Украины, в частности противовоздушную оборону.
– Есть очень важные решения по защите нашего неба, – сказал Зеленский на пресс-конференции с Джорджией Мелони в Италии.
Он добавил, что лидеры двух стран также обсудили украинскую Формулу мира.
– Украинская Формула мира — это 10 пунктов, которые комплексно устраняют угрозу миру, 10 конкретных шагов. Я хочу подчеркнуть, что одним из главных пунктов нашей Формулы мира является возвращение всех украинцев, находящихся в плену. Всех взрослых и детей, которые были силой депортированы на территорию Российской Федерации, – отметил Зеленский.
Сообщается, что программой визита также предусмотрена встреча Владимира Зеленского с Папой Римским Франциском.