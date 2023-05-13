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Политика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Есть очень важные решения по защите нашего неба. Зеленский о визите в Италию

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В субботу, 13 мая, в рамках официального визита в Италию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с итальянским лидером Серджо Маттареллой, а также с премьером Джорджией Мелони.

Они обсудили безопасность Украины, в частности противовоздушную оборону.

– Есть очень важные решения по защите нашего неба, – сказал Зеленский на пресс-конференции с Джорджией Мелони в Италии.

Он добавил, что лидеры двух стран также обсудили украинскую Формулу мира.

– Украинская Формула мира — это 10 пунктов, которые комплексно устраняют угрозу миру, 10 конкретных шагов. Я хочу подчеркнуть, что одним из главных пунктов нашей Формулы мира является возвращение всех украинцев, находящихся в плену. Всех взрослых и детей, которые были силой депортированы на территорию Российской Федерации, – отметил Зеленский.

Сообщается, что программой визита также предусмотрена встреча Владимира Зеленского с Папой Римским Франциском.

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Италия, Война в Украине, Владимир Зеленский, Повітряні сили України
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