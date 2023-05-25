Дмитрий Кулеба объявил о начале системного сотрудничества с Африканским Союзом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с визитом посетил столицу Эфиопии Аддис-Абебу, где встретился с руководством Африканского Союза.

Как сообщили в ведомстве, встреча состоялась накануне Дня Африки, который отмечается 25 мая.

Кулеба рассказал председателю Африканского Союза и президенту Союза Коморских островов Азали Ассумани и главе Комиссии Африканского Союза Факи Махамату о курсе Украины на активизацию отношений со странами Африки. Министр сказал, что он позволит создать новые взаимовыгодные возможности для наших государств, бизнеса и граждан.

— Мой визит в штаб-квартиру Африканского Союза накануне Дня Африки имеет целью по-новому открыть Украину для Африки, а Африку — для Украины. Мы стремимся сделать наш диалог более системным и регулярным, чтобы Украина и страны Африки еще лучше понимали друг друга, — отметил Кулеба.

Стороны договорились перевести на системную основу контакты и консультации на всех уровнях между правительством Украины и Комиссией Африканского Союза, сообщили в МИД.

Кулеба обратил внимание на негативные последствия агрессии России против Украины на ситуацию в Африке: повышение цен на продукты питания, активизация деятельности ЧВК Вагнера, падение социально-экономических показателей.

— Война России против Украины ощущается по всему миру, в частности на Африканском континенте. Критически важно объединить усилия, чтобы положить конец российской агрессии на основе принципов Устава ООН и украинской Формулы мира, — отметил министр.

Он подчеркнул, что любые мирные инициативы должны соответствовать логике Формулы мира Зеленского, которая была в частности отражена в положениях соответствующей резолюции Генассамблеи ООН.

Отдельной темой встреч стала продовольственная безопасность в Африке. Украинский министр отметил, что в рамках гуманитарной программы президента Украины Grain from Ukraine в течение декабря 2022 года — марта 2023 года украинское правительство отправило шесть кораблей с грузом 170 тыс. тонн пшеницы в Сомали, Кению, Эфиопию и Йемен.

В этом контексте министр призвал Африканский Союз требовать от России, чтобы она прекратила препятствовать работе зернового коридора в Черном море и в конце концов прекратила блокаду украинских портов.

Источник : МИД

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