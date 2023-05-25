Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Способна сбить в небе все: что известно о ПЗРК NASAMS
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Политика
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Дмитрий Кулеба объявил о начале системного сотрудничества с Африканским Союзом

Дмитрий Кулеба объявил о начале системного сотрудничества с Африканским Союзом
Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с визитом посетил столицу Эфиопии Аддис-Абебу, где встретился с руководством Африканского Союза.

Как сообщили в ведомстве, встреча состоялась накануне Дня Африки, который отмечается 25 мая.

Кулеба рассказал председателю Африканского Союза и президенту Союза Коморских островов Азали Ассумани и главе Комиссии Африканского Союза Факи Махамату о курсе Украины на активизацию отношений со странами Африки. Министр сказал, что он позволит создать новые взаимовыгодные возможности для наших государств, бизнеса и граждан.

— Мой визит в штаб-квартиру Африканского Союза накануне Дня Африки имеет целью по-новому открыть Украину для Африки, а Африку — для Украины. Мы стремимся сделать наш диалог более системным и регулярным, чтобы Украина и страны Африки еще лучше понимали друг друга, — отметил Кулеба.

Стороны договорились перевести на системную основу контакты и консультации на всех уровнях между правительством Украины и Комиссией Африканского Союза, сообщили в МИД.

Кулеба обратил внимание на негативные последствия агрессии России против Украины на ситуацию в Африке: повышение цен на продукты питания, активизация деятельности ЧВК Вагнера, падение социально-экономических показателей.

— Война России против Украины ощущается по всему миру, в частности на Африканском континенте. Критически важно объединить усилия, чтобы положить конец российской агрессии на основе принципов Устава ООН и украинской Формулы мира, — отметил министр.

Он подчеркнул, что любые мирные инициативы должны соответствовать логике Формулы мира Зеленского, которая была в частности отражена в положениях соответствующей резолюции Генассамблеи ООН.

Отдельной темой встреч стала продовольственная безопасность в Африке. Украинский министр отметил, что в рамках гуманитарной программы президента Украины Grain from Ukraine в течение декабря 2022 года — марта 2023 года украинское правительство отправило шесть кораблей с грузом 170 тыс. тонн пшеницы в Сомали, Кению, Эфиопию и Йемен.

В этом контексте министр призвал Африканский Союз требовать от России, чтобы она прекратила препятствовать работе зернового коридора в Черном море и в конце концов прекратила блокаду украинских портов.

Читайте также
Африка – пространство дипломатического поединка. Кулеба заявил, что Лавров готовит турне “по его следам”
Дмитро Кулеба

Источник: МИД
Африка, Война в Украине, Дмитрий Кулеба, Ефіопія, МЗС України
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Программа єВідновлення: как будут считать стоимость восстановления жилья
Дмитрий Кулеба объявил о начале системного сотрудничества с Африканским Союзом
Фокус на защите неба: Остин назвал ключевые темы Рамштайна-12
Ллойд Остін
Украинские пилоты смогут пройти обучение на истребителях Gripen — министр обороны Швеции
винищувач Gripen
Приветствуем на родной земле: первые кадры после возвращения украинских защитников из плена
звільнені з полону
Зенитное оружие и боеприпасы: Финляндия выделяет Украине новый пакет помощи
Війна в Україні
Видео
Переход на григорианский календарь: какие даты праздников изменятся, а какие – останутся

Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.

Кристина Гавриш
Готовит борщ и пироги: трехлетняя блогерша разрывает соцсети и помогает ВСУ
Дмитрий Кулеба объявил о начале системного сотрудничества с Африканским Союзом
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (24.05.2023)
Дмитрий Кулеба объявил о начале системного сотрудничества с Африканским Союзом
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (24.05.2023)
Дмитрий Кулеба объявил о начале системного сотрудничества с Африканским Союзом
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (24.05.2023)
Дмитрий Кулеба объявил о начале системного сотрудничества с Африканским Союзом
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь