Африка – пространство дипломатического поединка. Кулеба заявил, что Лавров готовит турне “по его следам”

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Москве следят за его визитом в Африку, а глава МИД РФ Сергей Лавров готовит турне “по его следам”

Об этом он рассказал в Instagam.

— Все, конечно, непросто. Все сложно. Потому что 30 лет Россия здесь очень мощно работала, сеяла свою пропаганду. Убеждала и убеждает, что она является спасителем и единственным защитником Африки на мировой арене. Я знаю, что в Москве очень внимательно следят за моим турне. И там, где я появляюсь, потом появляется российский посол и начинает рассказывать, как плохо, что они принимали украинского министра, — сказал министр.

По словам Кулебы, Лавров “по его следам” сразу пытается говорить с теми людьми, с которыми говорил он, и готовит свои визиты в Африку.

Украинский министр назвал Африку “пространством дипломатического поединка”.

— Борьба продолжается. И надо бороться за каждый уголок мира, поскольку интерес Украины есть в каждом уголке мира. Я в этом глубоко убежден, нужно только найти этот интерес и использовать в пользу нашей страны и победы, — подытожил он.

Следующая страна Африки, которую намерен посетить глава МИД Украины, — Руанда.

Источник: Дмитрий Кулеба

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.