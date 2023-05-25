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Політика
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Дмитро Кулеба оголосив про початок системної співпраці з Африканським Союзом

Дмитро Кулеба оголосив про початок системної співпраці з Африканським Союзом
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з візитом відвідав столицю Ефіопії Аддис-Абебу, де зустрівся з керівництвом Африканського Союзу.

Як повідомили у відомстві, зустріч відбулася напередодні Дня Африки, який відзначають 25 травня.

Кулеба розповів голові Африканського Союзу та президенту Союзу Коморських островів Азалі Ассумані та голові Комісії Африканського Союзу Факі Махамату про курс України на активізацію відносин із країнами Африки. Міністр сказав, що він дозволить створити нові взаємовигідні можливості для наших держав, бізнесу та громадян.

— Мій візит до штаб-квартири Африканського Союзу напередодні Дня Африки має на меті по-новому відкрити Україну для Африки, а Африку — для України. Ми прагнемо зробити наш діалог більш системним та регулярним, аби Україна та країни Африки іще краще розуміли один одного, — зазначив Кулеба.

Сторони домовилися перевести на системну основу контакти та консультації на всіх рівнях між урядом України та Комісією Африканського Союзу, повідомили в МЗС.

Кулеба звернув увагу на негативні наслідки агресії Росії проти України на ситуацію в Африці: підвищення цін на продукти харчування, активізація діяльності ПВК Вагнера, падіння соціально-економічних показників.

— Війна Росії проти України відчувається по всьому світі, зокрема на Африканському континенті. Критично важливо об’єднати зусилля, аби покласти край російській агресії на основі принципів Статуту ООН та української Формули миру, — підкреслив міністр.

Він наголосив, що будь-які мирні ініціативи мають відповідати логіці Формули миру Зеленського, яка була зокрема відображена в положеннях відповідної резолюції Генасамблеї ООН.

Окремою темою зустрічей стала продовольча безпека в Африці. Український міністр зазначив, що в рамках гуманітарної програми президента України Grain from Ukraine впродовж грудня 2022 року – березня 2023 року український уряд відправив шість кораблів із вантажем 170 тис. тонн пшениці до Сомалі, Кенії, Ефіопії та Ємену.

У цьому контексті міністр закликав Африканський Союз вимагати від Росії, аби вона припинила перешкоджати роботі зернового коридору в Чорному морі та зрештою припинила блокаду українських портів.

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Джерело: МЗС
Африка, Війна в Україні, Дмитро Кулеба, Ефіопія, МЗС України
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