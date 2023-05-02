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Илья Нежигай, редактор ленты

Украина получит от Дании пакет военной помощи на $250 млн

Украина получит от Дании пакет военной помощи на $250 млн

Дания предоставит Украине военную помощь на 1,7 млрд датских крон (около $250 млн), куда войдут противоминные бронемашины, боеприпасы, мостоукладчики и деньги на противовоздушную оборону.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен после заседания комитета по внешней политике.

— Это (пакет помощи. — Ред.) означает, что мы помогаем украинской противовоздушной обороне. Это востребовано (в Украине. — Ред.), — сказал он.

Отмечается, что данное пожертвование является крупнейшим на сегодня от Дании и направляется для поддержки украинского наступления.

— Это поможет поддержать потенциал, которого не хватает украинской стороне для успешного наступления сейчас, когда украинцы планируют вернуть территории, занятые россиянами, — сказал Троэльс Лунд Поульсен.

Общая сумма датской помощи Украине достигла 11 млрд датских крон.

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Развертывание войск Дании в Латвии

Кроме того, Дания предложит НАТО батальон военнослужащих для обороны стран Балтии с середины 2024 года.

Ожидается, что батальон будет состоять из 700-1200 солдат и будет дислоцироваться в Латвии часть года и в Дании часть года. Планируется, что батальон будет дислоцироваться от четырех до шести месяцев в году.

Несколько дней назад 800 датских солдат вернулись домой из миссии в Латвии, поскольку у армии не хватает ресурсов.

Министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен говорит, что целью развертывания сил в Латвии является наличие батальона, готового к переброске в страны Балтии в кризисной ситуации, учитывая “нынешнюю ситуацию с безопасностью”.

— В дополнение к Украине, которая является главным приоритетом, потому что безопасность Украины — это и наша безопасность, мы провели сегодня с Комитетом стратегическую дискуссию об использовании наших военных ресурсов по всему миру в ближайшие годы в свете совершенно нового ландшафта политики безопасности, где у нас теперь война в Европе, что, естественно, означает, что мы должны увеличить наше присутствие там и использовать больше ресурсов для территориальной целостности и расширенного присутствия в Балтии, — говорит он.

При этом переброска датских войск в Латвию означает, что в будущем будет сокращено их присутствие в Ираке. Силы Дании в этой стране заменит другая страна-член НАТО.

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Источник: DR

Фото: Forsvarsministeriet

Война в Украине, Военная техника, Дания
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