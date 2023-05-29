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Данія збільшила допомогу Україні на $2,6 млрд: Зеленський подякував за посилення ЗСУ

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський подякував Данії за збільшення підтримки у 2023-2024 роках на $2,6 млрд.

Про це глава держави написав у своєму Twitter.

– Вдячний данському уряду та народу Данії за рішення збільшити фінансування фонду на підтримку України на $2,6 млрд. Цей відчутний внесок іще більше посилить бойові можливості ЗСУ в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Наша сила – в єдності! – наголосив він.

 

На початку травня Данія оголосила про надання Україні військової допомоги на близько $250 млн.

До пакету увійшли протимінні бронемашини, боєприпаси, мостоукладачі та гроші на протиповітряну оборону.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Данія, ЗСУ, Російська агресія
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