Данія збільшила допомогу Україні на $2,6 млрд: Зеленський подякував за посилення ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський подякував Данії за збільшення підтримки у 2023-2024 роках на $2,6 млрд.
Про це глава держави написав у своєму Twitter.
– Вдячний данському уряду та народу Данії за рішення збільшити фінансування фонду на підтримку України на $2,6 млрд. Цей відчутний внесок іще більше посилить бойові можливості ЗСУ в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Наша сила – в єдності! – наголосив він.
Вдячний @folketinget, данському уряду та народу Данії за рішення збільшити фінансування Фонду на підтримку України на $2,6 млрд. Цей відчутний внесок іще більше посилить бойові можливості ЗСУ в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Наша сила – в єдності!
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 29, 2023
На початку травня Данія оголосила про надання Україні військової допомоги на близько $250 млн.
До пакету увійшли протимінні бронемашини, боєприпаси, мостоукладачі та гроші на протиповітряну оборону.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко