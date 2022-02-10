Подписаны подозрения депутату Киевсовета Трубицину и еще пяти лицам — Сытник

Генпрокурор согласовал подозрение шести лицам, которых 9 февраля разоблачили на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды за содействие в организации розничной торговли в Киеве, в том числе депутату Киевсовета от Слуги народа Владиславу Трубицину.

Об этом сообщил на брифинге директор НАБУ Артем Сытник.

– Пятерых из них вчера задержали. Четверым из них, не спецбъектам, уже вручены подозрения, а спецсубъекту подозрение уже согласовано. То есть всем фигурантам, причастным к коррупционной схеме, подозрения согласованы, – уточнил он.

По его словам, подозреваемым инкриминируют получение неправомерной выгоды – это ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Когда подозрения вручат, будет решаться вопрос об избрании мер пресечения.

9 февраля детективы НАБУ разоблачили на получении 1,26 млн грн взятки депутата Киевского горсовета от Слуги народа Владислава Трубицына, помощника депутата, директора коммунального предприятия, двух заместителей директоров КП и приближенное к депутату лицо.

На сегодняшний день известно, что столичный депутат вместе с руководителями коммунальных предприятий наладил схему получения взяток за содействие в организации розничной торговли.

Всех задержали с поличным во время передачи части взятки.