САП хоче оголосити у розшук депутата Київради Трубіцина, обвинуваченого в хабарництві

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання до ВАКС про міжнародний розшук депутата Київради Владислава Трубіцина, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн хабаря.

Він вже вдруге не з’являється на судове засідання, також є інформація, що Трубіцин знаходиться за межами України.

Також обвинувачення вимагатиме звернення 10 млн 886 тис. грн застави у дохід держави та обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, щойно його затримають.

У САП нагадали, що 11 жовтня 2022 року разом з Національним антикорупційним бюро скерували до суду справу за обвинуваченням голови однієї з постійних комісій Київради Трубіцина і ще п’ятьох осіб в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Наразі обвинувальний акт щодо депутата та його спільників розглядається в Вищому антикорупційному суді.

Владислава Трубіцина затримали під час отримання частини хабаря у розмірі 1,26 млн грн, а 11 лютого обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою сплати застави у розмірі 14 млн 886 тис. грн.

Згодом у травні суд зменшив розмір застави до 10 млн 886 тис. грн – 2 млн грн перераховано на ЗСУ та ще 2 млн грн – повернуто заставодавцю. Далі суд у червні задовольнив клопотання сторони захисту, і розмір застави було зменшено до 9 млн 886 тис. грн, а 1 млн повернуто заставодавцю.

16 травня 2023 року Трубіцин не з’явився на судове засідання, а його адвокати не могли повідомити про місце перебування обвинуваченого.

Пізніше стало відомо, що він перетнув кордон України 13 травня, наразі його місцеперебування невідоме.

Фото: Владислав Трубіцин

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