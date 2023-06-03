Зеленский: Россия навеки устала — мы ее морально разбили

Президент Владимир Зеленский признал, что украинцы устали от войны, но это, скорее, физическая усталость, чего не скажешь о россиянах, которые, по его словам, теперь всегда будут уставшими, поскольку не смогли нас сломать.

Об этом он заявил в интервью латиноамериканским СМИ, отвечая на вопрос об усталости украинцев и всего мира от этой войны.

— Я думаю, что многим украинцам очень непросто. Но в сравнении с чем? Я думаю, что отдыхать под российским флагом они бы не смогли. И поэтому люди готовы бороться просто ради того, чтобы сохранить Украину, — подчеркнул глава государства.

По его мнению, морально украинцы сейчас на подъеме, а физически, конечно, уставшие.

— Но так, как устали россияне, никто не устал. Мне кажется, что они устали морально. Я думаю, что они в шоке. Они в шоке, что не способны все-таки захватить Украину. Они не смогли сломать людей. И это страшная усталость, абсолютно справедливая историческая для них. То есть они никогда уже не будут бодрым государством. Они будут уставшими. Демотивированное государство…Мы их морально разбили. И в этот момент забываешь об усталости, — заверил Зеленский.

Относительно усталости мира от войны, Зеленский отметил, что ее не может быть, по крайней мере моральной, ведь “Украина не устала защищать мир”.

— Если России удастся захватить нас, это будет пример. Это будет самый сложный вызов и ближайший шаг к мировой войне. Потому что если будет еще какая-то на другом континенте подобная агрессия и дадут победить другому государству, то это начнется как любая эпидемия по всему миру. Поэтому усталости мы себе не можем позволить, несмотря на 500 дней. Только иногда физически нужно отдыхать, — подытожил Зеленский.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.