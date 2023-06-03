Зеленський: Росія навіки втомилася – ми її морально розбили

Президент Володимир Зеленський визнав, що українці втомилися від війни, але це, скоріше, фізична втома, чого не скажеш про росіян, які, за його словами, тепер завжди будуть втомленими, оскільки не змогли нас зламати.

Про це він заявив в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ, відповідаючи на запитання щодо втомленості українців та усього світу від цієї війни.

– Я думаю, що багатьом українцям дуже непросто. Але порівняно з чим? Я думаю, що відпочивати під російським прапором вони б не змогли. І тому люди готові боротися просто заради того, щоб зберегти Україну, – наголосив глава держави.

На його думку, морально українці зараз на підйомі, а фізично, звісно, втомлені.

– Але так, як втомилися росіяни, ніхто не втомився. Мені здається, що вони втомилися морально. Я думаю, що вони в шоці. Вони в шоці, що не здатні все-таки захопити Україну. Вони не змогли зламати людей. І це страшна втома, абсолютно справедлива історична для них. Тобто вони ніколи вже не будуть бадьорою державою. Вони будуть втомленими. Демотивована держава…Ми їх морально розбили. І в цей момент забуваєш про втому, – запевнив Зеленський.

Щодо втомленості світу від війни, Зеленський наголосив, що її не може бути, принаймні моральної, адже “Україна не втомилися захищати мир”.

– Якщо Росії вдасться захопити нас, це буде приклад. Це буде найскладніший виклик і найближчий крок до світової війни. Бо якщо буде ще якась на іншому континенті подібна агресія і дадуть перемогти іншій державі, то це почнеться, як будь-яка епідемія по всьому світу. Тому втоми ми собі не можемо дозволити, незважаючи на 500 днів. Тільки іноді фізично потрібно відпочивати, – підсумував Зеленський.

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