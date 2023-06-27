В Белом доме анонсировали новый телефонный разговор Байдена с Зеленским
Президент США Джо Байден в скором времени проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил координатор по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, после разговора с президентом Зеленским в воскресенье у Байдена не было других телефонных переговоров с ним.
— Президент сказал, что он рассчитывает снова поговорить с президентом Зеленским очень и очень скоро. И, конечно, мы сообщим вам об этом, как только это произойдет, — сказал Кирби.
Напомним, что в воскресенье Владимир Зеленский по телефону пообщался с Джо Байденом. Главы государств обсудили ход боевых действий, процессы на территории России и защиту украинского неба.
Зеленский отметил, что доволен разговором с Байденом и поблагодарил его за поддержку коалиции истребителей для ВСУ.
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