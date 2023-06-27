У Білому домі анонсували нову телефонну розмову Байдена з Зеленським

Президент США Джо Байден незабаром проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив координатор із нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, після розмови з президентом Зеленським у неділю у Байдена не було інших телефонних переговорів із ним.

– Президент сказав, що він розраховує знову поговорити з президентом Зеленським дуже і дуже скоро. І, звичайно, ми повідомимо вам про це, щойно це станеться, – сказав Кірбі.

Нагадаємо, що у неділю Володимир Зеленський телефоном поспілкувався із Джо Байденом. Очільники держав обговорили перебіг бойових дій, процеси на території Росії та захист українського неба.

Зеленський зауважив, що задоволений розмовою з Байденом та подякував йому за підтримку коаліції винищувачів для ЗСУ.

Джерело : White House

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.