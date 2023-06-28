Саммит НАТО в Вильнюсе начнет новый этап взаимодействия Украины с блоком – Стефанишина

Заседание Комиссии Украина-НАТО, которое состоялось 27 июня в Брюсселе, было посвящено исключительно Вильнюсскому саммиту, который начнет новый этап нашего взаимодействия с блоком.

Об этом заявила в эфире телемарафона Єдині новини вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, отвечая на вопрос ведущего ICTV Вадима Карпьяка относительно ожиданий от саммита.

— Это я уже могу подтвердить по результатам встреч и самой Комиссии… Мы заслушали позицию каждой из стран блока, пытались найти понимание по поводу того, чтобы наши ожидания соответствовали тем решениям, которые будут приниматься. Могу подтвердить, что уровень диалога очень изменился по сравнению с предыдущими годами, — подчеркнула она.

Стефанишина в целом оптимистично настроена, поскольку “уже есть определенные заявления о том, что процедура членства Украины в НАТО не будет предусматривать дополнительных этапов в виде Плана действий по членству (ПДЧ), но очевидно, что без политического приглашения очень трудно будет начать сам процесс”.

— Однако ясности пока нет, дискуссии продолжаются, подавляющее большинство союзников работают над соответствующими формулировками, поэтому никаких предсказаний сейчас делать не буду. Работа будет продолжаться вплоть до самого саммита, и окончательные решения мы услышим именно там, — подытожила Стефанишина.

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