Рютте: Это будет решающий саммит НАТО для будущего Украины в блоке
На саммите НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, страны военного блока должны дать Украине четкий сигнал относительно ее будущего членства.
Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции после встречи в Гааге с лидерами нескольких государств НАТО.
— Это будет решающий саммит. Мы должны дать Украине четкий сигнал на саммите, что ее будущее — безусловно в НАТО, — подчеркнул он.
По его словам, НАТО продолжит оказывать Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь, сколько потребуется до полного освобождения от российских оккупантов.
Накануне в МИД заявили, что июльский саммит в Вильнюсе можно будет считать успешным, если НАТО сделает решительный шаг к определению четкого алгоритма вступления Украины.
Источник: RTL
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