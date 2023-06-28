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Рютте: Это будет решающий саммит НАТО для будущего Украины в блоке

Марк Рютте
Фото: Getty Images

На саммите НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, страны военного блока должны дать Украине четкий сигнал относительно ее будущего членства.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции после встречи в Гааге с лидерами нескольких государств НАТО.

— Это будет решающий саммит. Мы должны дать Украине четкий сигнал на саммите, что ее будущее — безусловно в НАТО, — подчеркнул он.

По его словам, НАТО продолжит оказывать Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь, сколько потребуется до полного освобождения от российских оккупантов.

Накануне в МИД заявили, что июльский саммит в Вильнюсе можно будет считать успешным, если НАТО сделает решительный шаг к определению четкого алгоритма вступления Украины.

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Источник: RTL

Война в Украине, Марк Рютте, Нидерланды, НАТО, Російська агресія, Саміт НАТО, Украина-НАТО
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