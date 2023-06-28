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Саміт НАТО у Вільнюсі започаткує новий етап взаємодії України з блоком – Стефанішина

Ольга Стефанішина
Фото: УНІАН

Засідання Комісії Україна-НАТО, яке відбулося 27 червня в Брюсселі, було присвячено виключно Вільнюському саміту, який започаткує новий етап нашої взаємодії з блоком.

Про це заявила в ефірі телемарафону Єдині новини віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, відповідаючи на запитання ведучого ICTV Вадима Карп’яка щодо очікувань від саміту.

– Це я вже можу підтвердити за результатами зустрічей і самої Комісії…Ми заслухали позицію кожної з країн блоку, намагалися знайти порозуміння з приводу того, щоб наші очікування відповідали тим рішенням, які ухвалюватимуться. Можу підтвердити, що рівень діалогу дуже змінився порівняно з попередніми роками, – наголосила вона.

Стефанішина загалом оптимістично налаштована, оскільки “вже є певні заяви про те, що процедура членства України в НАТО не передбачатиме додаткових етапів у вигляді Плану дій щодо Членства (ПДЧ), але очевидно, що без політичного запрошення дуже важко буде розпочати сам процес”.

– Проте ясності поки нема, дискусії тривають, переважна більшість союзників працюють над відповідними формулюваннями, тому жодних передбачень зараз робити не буду. Робота триватиме аж до самого саміту, і остаточні рішення ми почуємо саме там, – підсумувала Стефанішина.

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Вільнюс, Ольга Стефанішина, Саміт НАТО, Україна-НАТО
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