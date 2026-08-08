Украина приобрела у Турции 70 ракет ATACMS, 12 систем M270 и тысячи кассетных боеприпасов – СМИ
- Украина должна получить от Турции 70 баллистических ракет M39 ATACMS и 12 реактивных систем залпового огня M270.
- В пакет также входят тысячи кассетных боеприпасов, в частности более 47 тысяч снарядов калибра 203 мм.
- Госдепартамент США сообщил Конгрессу о планируемой передаче.
Украина приобрела у Турции 70 баллистических ракет M39 ATACMS, 12 реактивных систем залпового огня M270 и десятки тысяч боеприпасов.
О планируемой передаче американского вооружения говорится в сообщениях Государственного департамента США, представленных в Конгресс, пишет Милитарный.
Что получит Украина от Турции
Согласно документам, речь идет о передаче Украине следующего вооружения:
- 12 пусковых установок M270 MLRS;
- 70 баллистических ракет M39 ATACMS;
- 2524 неуправляемых 227-мм реактивных снаряда M26 с кассетными боевыми частями DPICM;
- 47 тысяч 203-мм кассетных артиллерийских снарядов M509A1 для самоходных орудий 2С7 Пион.
- ATACMS используются, в частности, с пусковыми установками M270. Украина уже имеет на вооружении системы этого типа.
В документах указано, что предлагаемая передача будет соответствовать целям США в сфере помощи в области безопасности. Украина хочет приобрести вооружение для усиления своих наступательных и оборонительных возможностей и огневой поддержки в войне против России.
Как будет происходить передача
Отмечается, что реэкспорт американского вооружения будет осуществляться через турецкие, болгарские и американские частные компании.
В частности, в документах упомянуты турецкие компании MKE AŞ, ASFAT AŞ и ARCA Savunma, болгарская VTIC International, а также американские Pansophico и Patriot Defense Group.
Государственный департамент пояснил Конгрессу, что Турция стремится сократить запасы устаревшего вооружения, чтобы направить ресурсы на модернизацию и обслуживание имеющихся систем. Украина, со своей стороны, заинтересована в получении этого вооружения для усиления огневой поддержки.
Передачу планируют начать сразу после истечения установленного срока рассмотрения уведомления Конгрессом.
Напомним, что Турция рассматривает возможность привлечения своего военного контингента к миротворческой миссии в Украине в случае достижения режима прекращения огня и при наличии четкой структуры и задач такой миссии.