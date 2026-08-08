Украина приобрела у Турции 70 баллистических ракет M39 ATACMS, 12 реактивных систем залпового огня M270 и десятки тысяч боеприпасов.

О планируемой передаче американского вооружения говорится в сообщениях Государственного департамента США, представленных в Конгресс, пишет Милитарный.

Что получит Украина от Турции

Согласно документам, речь идет о передаче Украине следующего вооружения:

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12 пусковых установок M270 MLRS;

70 баллистических ракет M39 ATACMS;

2524 неуправляемых 227-мм реактивных снаряда M26 с кассетными боевыми частями DPICM;

47 тысяч 203-мм кассетных артиллерийских снарядов M509A1 для самоходных орудий 2С7 Пион.

ATACMS используются, в частности, с пусковыми установками M270. Украина уже имеет на вооружении системы этого типа.

В документах указано, что предлагаемая передача будет соответствовать целям США в сфере помощи в области безопасности. Украина хочет приобрести вооружение для усиления своих наступательных и оборонительных возможностей и огневой поддержки в войне против России.

Как будет происходить передача

Отмечается, что реэкспорт американского вооружения будет осуществляться через турецкие, болгарские и американские частные компании.

В частности, в документах упомянуты турецкие компании MKE AŞ, ASFAT AŞ и ARCA Savunma, болгарская VTIC International, а также американские Pansophico и Patriot Defense Group.

Государственный департамент пояснил Конгрессу, что Турция стремится сократить запасы устаревшего вооружения, чтобы направить ресурсы на модернизацию и обслуживание имеющихся систем. Украина, со своей стороны, заинтересована в получении этого вооружения для усиления огневой поддержки.

Передачу планируют начать сразу после истечения установленного срока рассмотрения уведомления Конгрессом.

Напомним, что Турция рассматривает возможность привлечения своего военного контингента к миротворческой миссии в Украине в случае достижения режима прекращения огня и при наличии четкой структуры и задач такой миссии.

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