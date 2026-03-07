ВСУ поразили ракетами ATACMS и SCALP базу запуска Шахедов возле Донецкого аэропорта
Подразделения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск совместно с авиацией Воздушных Сил ВСУ 7 марта ударили ракетами ATACMS и SCALP по месту хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА врага типа Шахед в районе Донецкого аэропорта.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
ВСУ ударили по базе запуска Шахедов возле Донецкого аэропорта
По информации Генерального штаба ВСУ, после поражения вражеского объекта хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА ракетами ATACMS и SCALP, зафиксирован масштабный пожар и вторичная детонация.
⚡️Today, ATACMS and SCALP missiles struck a site near Donetsk Airport used by the enemy for the storage, preparation, and launch of Shahed-type strike UAVs. pic.twitter.com/iRu4IBvu0A
— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) March 7, 2026
Украинские войска поразили командные пункты и районы скопления врага
Кроме того, 6 марта и в ночь на 7 марта Силы обороны Украины провели серию других поражений по военным объектам противника. В частности, под удар попал пункт управления БпЛА окупантов в районе Дибровы на ТОТ Луганской области и командно-наблюдательный пункт возле Кругляковки на оккупированной части Харьковщины.
Поражение потерпели также артиллерийские средства противника на огневых позициях в районах Тавильжанки на ТОТ Харьковщины, Воскресенко и Новопавловки на оккупированной части Донецкой области.
В районах Новогригорьевки и Железнодорожного на Запорожском направлении, а также Торского в Донецкой области и Сопича на Сумщине поражены районы сосредоточения живой силы врага, сообщили в Генштабе.
Напомним, 4-6 марта ВСУ поразили район сосредоточения Искандера в Крыму, состав боеприпасов в районе Бердянского на ТОТ Донецкой области, а также уничтожили ЗРК Панцирь-С в Донецкой области и вертолет Ка-27 в акватории Черного моря.