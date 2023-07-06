Зеленский прибыл в Болгарию. В Софии усилили меры безопасности
В четверг, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Болгарию. В столице Софии усилили меры безопасности.
Об этом сообщает телеканал bTV.
Визит украинского президента также подтвердил премьер-министр Болгарии Николай Денков.
По словам болгарского премьера, Зеленский прилетит на правительственном самолете.
– В программе предусмотрено, что будет встреча двух президентов, – сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли встреча Зеленского с пророссийским президентом Болгарии Руменом Радевым.
В центре столицы усилены меры безопасности: вокруг правительственных зданий находится большое количество правоохранителей.
Обновлено. Владимир Зеленский в своем Telegram подтвердил рабочую поездку.
– Проведу обстоятельные переговоры с премьер-министром Николаем Денковым, встречусь с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами. Оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация формулы мира, – написал он.