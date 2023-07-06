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Политика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Зеленский прибыл в Болгарию. В Софии усилили меры безопасности

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В четверг, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Болгарию. В столице Софии усилили меры безопасности.

Об этом сообщает телеканал bTV.

Визит украинского президента также подтвердил премьер-министр Болгарии Николай Денков.

По словам болгарского премьера, Зеленский прилетит на правительственном самолете.

– В программе предусмотрено, что будет встреча двух президентов, – сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли встреча Зеленского с пророссийским президентом Болгарии Руменом Радевым.

В центре столицы усилены меры безопасности: вокруг правительственных зданий находится большое количество правоохранителей.

Обновлено. Владимир Зеленский в своем Telegram подтвердил рабочую поездку.

– Проведу обстоятельные переговоры с премьер-министром Николаем Денковым, встречусь с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами. Оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация формулы мира, – написал он.

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Болгария, Владимир Зеленский, Софія, Україна-Болгарія
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