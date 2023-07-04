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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Координация на пути в НАТО: о чем Зеленский говорил с премьером Швеции

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном поблагодарил за результативное полугодовое председательство страны в Совете Евросоюза и активное участие в подготовке двух санкционных пакетов против России.

Также, по словам главы государства, они обсудили с Кристерссоном ситуацию на поле боя, последние события в РФ и темпы реализации предыдущих договоренностей по оборонной поддержке от Швеции, в частности относительно усиления противовоздушной обороны.

— Договорились скоординировать усилия для приближения членства Украины и Швеции в НАТО, — подчеркнул Зеленский.

В мае 2022 года Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО.

Турция и Венгрия — единственные страны НАТО, которые пока не ратифицировали заявку Швеции.

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Координация на пути в НАТО: о чем Зеленский говорил с премьером Швеции

Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, НАТО, Російська агресія, Украина-НАТО, Швеция
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