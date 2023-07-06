Зеленський прибув до Болгарії. У Софії посилили заходи безпеки
У четвер, 6 липня, президент України Володимир Зеленський вирушив до Болгарії. У столиці Софії посилили заходи безпеки.
Про це повідомляє телеканал bTV.
Візит українського президента також підтвердив прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков.
За словами болгарського прем’єра, Зеленський прилетить на урядовому літаку.
– У програмі передбачено, що буде зустріч двох президентів, – сказав він, відповідаючи на запитання, чи очікується зустріч Зеленського із проросійським президентом Болгарії Руменом Радевим.
У центрі столиці посилені заходи безпеки: навколо урядових будівель перебуває велика кількість правоохоронців.
Оновлено. Володимир Зеленський у своєму Telegram підтвердив робочу поїздку.
– Проведу ґрунтовні переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами. Оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація формули миру, – написав він.