Зеленський прибув до Болгарії. У Софії посилили заходи безпеки

У четвер, 6 липня, президент України Володимир Зеленський вирушив до Болгарії. У столиці Софії посилили заходи безпеки.

Про це повідомляє телеканал bTV.

Візит українського президента також підтвердив прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков.

За словами болгарського прем’єра, Зеленський прилетить на урядовому літаку.

– У програмі передбачено, що буде зустріч двох президентів, – сказав він, відповідаючи на запитання, чи очікується зустріч Зеленського із проросійським президентом Болгарії Руменом Радевим.

У центрі столиці посилені заходи безпеки: навколо урядових будівель перебуває велика кількість правоохоронців.

Оновлено. Володимир Зеленський у своєму Telegram підтвердив робочу поїздку.

– Проведу ґрунтовні переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами. Оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація формули миру, – написав він.

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