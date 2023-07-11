Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
С 11 июля в Украине ограничивают продажу табачных изделий: что известно
Один человек погиб, восемь в больнице. В Польше автобус с украинцами врезался в фуру
Сделал это специально. Почему Эрдоган согласился вернуть Украине защитников Азовстали
Потянул на речку и заставил купаться голой. На Закарпатье задержали мужчину, который развращал 8-летнюю девочку
Срочно
Ударили по объекту инфраструктуры: россияне ночью запустили по Николаеву баллистические ракеты
Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты
Александр Мусиенко, Политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат, эксперт ОО Центр оборонных стратегий

Худшее решение НАТО, которое можно представить. Эксперт о заявлении Столтенберга по Украине

Єнс Столтенберг
Фото: Getty Images

Сегодняшнее решение саммита НАТО по Украине является едва ли не худшим, которое только можно было представить от Североатлантического блока.

Об этом в комментарии Фактам ICTV заявил политический эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, ожидания Украины были большими — что мы не просто получим отмену Плана действий по членству (ПДЧ), а получим привязанную дату после окончания войны. Однако этого не произошло.

Александр Мусиенко отмечает, что заявление НАТО само себе противоречит. Ведь, с одной стороны, есть отмена ПДЧ, а с другой, мы слышим об условиях, которые Украина должна выполнить.

— А что такое условия? Это и есть ПДЧ. Теперь возникает вопрос, что это за условия будут? И не получится ли так, что для тех стран, которые не желают вступления Украины в НАТО, эти условия не будут выполнены никогда, — считает эксперт.

Александр Мусиенко видит в таком решении определенный обман со стороны НАТО, ведь сначала сказали об отмене ПДЧ, а потом заявили об условиях. То есть ПДЧ по сути сохраняется. К тому же не дали временных перспектив относительно членства.

По мнению эксперта, некоторым членам блока просто не хватает смелости. НАТО не взяло пример с Украины, которая на передовой борьбе за евроатлантические ценности, и они все еще почему-то боятся России.

— Я думаю, что это все еще страх перед Россией, — заявил политический эксперт Александр Мусиенко.

Так, 11 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что союзники согласовали пакет из трех элементов, которые приблизят Украину к НАТО. Речь идет о многолетней программе, которая позволит Украине перейти к натовским стандартам тренировки военных.

Также утверждено создание Совета Украина — НАТО. И третьим моментом является подтверждение того, что Украина когда-то станет членом НАТО.

Йенс Столтенберг, НАТО, Саммит НАТО, Украина-НАТО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Кулеба о саммите в Вильнюсе: НАТО не должен держать членство Украины “в подвешенном состоянии”
Дмитро Кулеба
Угроза Shahed на севере и второй день саммита НАТО в Вильнюсе: 504-й день войны
504-й день війни
В разгар войны вступление Украины в НАТО невозможно — Блинкен
Ентоні Блінкен
Мы уже все разблокировали: Кулеба заявил, что Украине нужна стабильность поставок обещанного оружия
Дмитро Кулеба
Украине предстоит большая домашняя работа для полного перехода на стандарты НАТО – Данилов
Олексій Данілов
Видео
Главное препятствие к вступлению в ЕС: что не так с е-декларациями чиновников

В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
Людям нужно утешение: Зибров, Люся Кава и Иван Ганзера выступили на благотворительном концерте в Буче
Худшее решение НАТО, которое можно представить. Эксперт о заявлении Столтенберга по Украине
Длинные очереди и тысячи бумажек: родственники погибших воинов не могут получить выплаты
Худшее решение НАТО, которое можно представить. Эксперт о заявлении Столтенберга по Украине
Новини Факти ICTV — випуск новин за 00:00 (11.07.2023)
Худшее решение НАТО, которое можно представить. Эксперт о заявлении Столтенберга по Украине
Саммит НАТО в Вильнюсе: какой результат можно будет считать победой для Украины
Україна-НАТО
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь