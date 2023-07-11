Худшее решение НАТО, которое можно представить. Эксперт о заявлении Столтенберга по Украине

Сегодняшнее решение саммита НАТО по Украине является едва ли не худшим, которое только можно было представить от Североатлантического блока.

Об этом в комментарии Фактам ICTV заявил политический эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, ожидания Украины были большими — что мы не просто получим отмену Плана действий по членству (ПДЧ), а получим привязанную дату после окончания войны. Однако этого не произошло.

Александр Мусиенко отмечает, что заявление НАТО само себе противоречит. Ведь, с одной стороны, есть отмена ПДЧ, а с другой, мы слышим об условиях, которые Украина должна выполнить.

— А что такое условия? Это и есть ПДЧ. Теперь возникает вопрос, что это за условия будут? И не получится ли так, что для тех стран, которые не желают вступления Украины в НАТО, эти условия не будут выполнены никогда, — считает эксперт.

Александр Мусиенко видит в таком решении определенный обман со стороны НАТО, ведь сначала сказали об отмене ПДЧ, а потом заявили об условиях. То есть ПДЧ по сути сохраняется. К тому же не дали временных перспектив относительно членства.

По мнению эксперта, некоторым членам блока просто не хватает смелости. НАТО не взяло пример с Украины, которая на передовой борьбе за евроатлантические ценности, и они все еще почему-то боятся России.

— Я думаю, что это все еще страх перед Россией, — заявил политический эксперт Александр Мусиенко.

Так, 11 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что союзники согласовали пакет из трех элементов, которые приблизят Украину к НАТО. Речь идет о многолетней программе, которая позволит Украине перейти к натовским стандартам тренировки военных.

Также утверждено создание Совета Украина — НАТО. И третьим моментом является подтверждение того, что Украина когда-то станет членом НАТО.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.