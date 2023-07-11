Найгірше рішення НАТО, яке можна уявити. Експерт про заяву Столтенберга щодо України

Сьогоднішнє рішення саміту НАТО щодо України є чи не найгіршим, яке тільки можна було уявити від Північноатлантичного блоку.

Про це у коментарі Фактам ICTV заявив політичний експерт Олександр Мусієнко.

За його словами, очікування України були більшими – що ми не просто отримаємо скасування Плану дій щодо членства (ПДЧ), а отримаємо прив’язану дату після закінчення війни. Проте цього не відбулося.

Олександр Мусієнко наголошує, що заява НАТО сама собі суперечить. Адже, з одного боку, є скасування ПДЧ, а з іншого, ми чуємо про умови, які Україна має виконати.

– А що таке умови? Це і є ПДЧ. Тепер виникає питання, що то за умови будуть? І чи не вийде так, що для тих країн, які не бажають вступу України до НАТО, ці умови не будуть виконані ніколи, – вважає експерт.

Олександр Мусієнко вбачає у такому рішенні певний обман із боку НАТО, адже спочатку сказали про скасування ПДЧ, а потім заявили про умови. Тобто ПДЧ по суті зберігається. До того ж не дали часових перспектив щодо членства.

На думку експерта, деяким членам блоку просто не вистачає сміливості. НАТО не взяло приклад з України, яка на передовій боротьбі за євроатлантичні цінності, і вони все ще чомусь бояться Росії.

– Я думаю, що це все ще страх перед Росією, – заявив політичний експерт Олександр Мусієнко.

Так, 11 липня генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції заявив, що союзники погодили пакет із трьох елементів, які наблизять Україну до НАТО. Йдеться про багаторічну програму, яка дозволить Україні перейти до натовських стандартів тренування військових.

Також затверджено створення Ради Україна — НАТО. І третім моментом є підтвердження того, що Україна колись стане членом НАТО.

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