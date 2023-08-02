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Политика
Юлия Захарченко, редактор ленты

Дело Золотого мандарина: НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Логвинского

Дело Золотого мандарина: НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Логвинского
Фото: УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего депутата Верховной Рады Украины Георгия Логвинского, который фигурирует в так называемом деле Золотого мандарина.

По данным НАБУ, экс-депутата подозревают в организации завладения компанией Золотой Мандарин Ойл более 54 млн грн.

По версии следствия, подозреваемый в течение 2013-2016 годов разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами государственного бюджета путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека относительно спорных правоотношений между подконтрольным другим соучастникам предприятием с признаками фиктивности ООО Золотой Мандарин Ойл и ПАО Киевэнерго.

НАБУ считает, что Логвинский ввел в заблуждение ЕСПЧ, направив заявление о взыскании из госбюджета 54,2 млн грн как невыплаченной задолженности Киевэнерго по решению суда, которое якобы с 2009 года не выполнялось органами исполнительной службы.

На самом деле компания не принимала мер для взыскания этой задолженности, а накануне обращения в ЕСПЧ вообще уступила права требования к Киевэнерго в пользу другой фирмы, получив за это 54,2 млн грн. В заявлении в Европейский суд этот факт скрыли.

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Дело Золотого мандарина: НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Логвинского

Источник: НАБУ
Європейський суд, Верховна Рада, Деньги, НАБУ, Народный депутат
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