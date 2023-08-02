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Політика
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Справа Золотого мандарина: НАБУ оголосило в розшук екснардепа Логвинського

Справа Золотого мандарина: НАБУ оголосило в розшук екснардепа Логвинського
Фото: УНІАН

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього депутата Верховної Ради України Георгія Логвинського, який фігурує у так званій справі Золотого мандарина.

За даними НАБУ, ексдепутата підозрюють в організації заволодіння компанією Золотой Мандарин Ойл понад 54 млн грн.

За версією слідства, підозрюваний протягом 2013-2016 років розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам підприємством з ознаками фіктивності ТОВ Золотой Мандарин Ойл та ПАТ Київенерго.

НАБУ вважає, що Логвинський ввів в оману ЄСПЛ, надіславши заяву про стягнення з держбюджету 54,2 млн грн як невиплаченої заборгованості Київенерго за рішенням суду, яке начебто з 2009 року не виконувалося органами виконавчої служби.

Насправді компанія не вживала заходів для стягнення цієї заборгованості, а напередодні звернення до ЄСПЛ взагалі відступила права вимоги до Київенерго на користь іншої фірми, отримавши за це 54,2 млн грн. В заяві до Європейського суду цей факт приховали.

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Джерело: НАБУ
Європейський суд, Верховна Рада, Гроші, НАБУ, Народний депутат
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