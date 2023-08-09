В Україні ведуть 135 моніторингів способу життя військкомів – глава НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало 135 моніторингів способу життя військкомів з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Про це очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков повідомив у коментарі українським журналістам.
– Наразі у нас розпочато 135 моніторингів способу життя із загальної кількості керівного складу військкоматів (1 795). Це не значить, що в кожному моніторингу варто очікувати порушень, – зазначив глава НАЗК.
За його словами, моніторинг способу життя може підтвердити той факт, що більшість працівників ТЦК і СП є доброчесними.
Він зазначив, що не всі військкоми їздять на автомобілях Mercedes, а більшість із них мають звичайне житло, машини Lanos та не мають вілл в Іспанії чи будь-де за кордоном.
Фото: НАЗК
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський