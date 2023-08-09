В Україні ведуть 135 моніторингів способу життя військкомів – глава НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало 135 моніторингів способу життя військкомів з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков повідомив у коментарі українським журналістам.

– Наразі у нас розпочато 135 моніторингів способу життя із загальної кількості керівного складу військкоматів (1 795). Це не значить, що в кожному моніторингу варто очікувати порушень, – зазначив глава НАЗК.

За його словами, моніторинг способу життя може підтвердити той факт, що більшість працівників ТЦК і СП є доброчесними.

Він зазначив, що не всі військкоми їздять на автомобілях Mercedes, а більшість із них мають звичайне житло, машини Lanos та не мають вілл в Іспанії чи будь-де за кордоном.

Фото: НАЗК

Джерело : Укрінформ

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