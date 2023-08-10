Рада запретила торговлю сигаретами и алкоголем в duty-free
Парламент во втором чтении принял законопроект о запрете торговли сигаретами и алкоголем в беспошлинных магазинах (duty-free).
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Указано, что соответствующий законопроект №9315 поддержали 276 народных избранников.
По словам Железняка, это принесет Украине от 5 до 7 млрд в год в бюджет.
В свою очередь глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев напомнил, что данный законопроект разработан с целью разрушения схемы уклонения от налогообложения НДС и акцизным налогом под видом осуществления операций по продаже табачных изделий магазинами беспошлинной торговли.
— Законопроектом предлагается на период до прекращения или отмены военного положения в Украине запретить помещение в таможенный режим беспошлинной торговли и продажу (поставку) магазинами беспошлинной торговли, а также размещение в них товаров по товарным позициям 2401-2404 (табачное сырье, табачные отходы, сигары, табак, продукты, содержащие табак, и т. д.), согласно УКТ ВЭД, — говорится в сообщении.
Ранее в ВР зарегистрировали законопроект, который имеет целью ввести штрафы за прослушивание российской музыки в общественных местах.
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