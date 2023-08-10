Рада заборонила торгівлю цигарками та алкоголем у duty-free
Парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про заборону торгівлі цигарками та алкоголем у безмитних магазинах (duty-free).
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Зазначено, що відповідний законопроєкт №9315 підтримали 276 народних обранців.
За словами Железняка, це принесе Україні від 5 до 7 млрд на рік у бюджет.
У свою чергу голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев нагадав, що даний законопроєкт розроблений з метою руйнування схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизним податком під виглядом здійснення операцій з продажу тютюнових виробів магазинами безмитної торгівлі.
– Законопроєктом пропонується на період до припинення чи скасування воєнного стану в Україні заборонити поміщення у митний режим безмитної торгівлі та продаж (постачання) магазинами безмитної торгівлі, а також розміщення у них товарів за товарними позиціями 2401–2404 (тютюнова сировина, тютюновi вiдходи, сигари, тютюн, продукти, що мiстять тютюн тощо), згідно з УКТ ЗЕД, – йдеться у повідомленні.
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