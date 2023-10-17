Дальность до 300 км и несколько модификаций: что известно о ракетах ATACMS

Во вторник, 17 октября, американская газета WSJ сообщила, что украинские войска получили от США ракеты дальнего радиуса действия ATACMS и впервые применили их на поле боя.

По данным газеты, получение Украиной ракет связано с успешными ударами ВСУ по Луганску и Бердянску Запорожской области, которые состоялись в ночь на вторник.

Дальность поражения ракет, которые США передали Украине, по данным издания, составляет около 160 км.

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Украина уже давно ждала эти тактические ракеты, которые существенно расширят возможности украинских войск на поле боя и позволят поражать российские склады, командные пункты и аэродромы глубже, чем ВСУ имели радиус поражения до этого.

Этому предшествовали долговременные переговоры между президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом о поставках ATACMS Украине.

До сих пор максимальная дальность действия американских снарядов GLSDB, которые поставлялись Украине, составляла около 150 км.

Что известно о тактических ракетах ATACMS и каковы их технические характеристики — узнавали Факты ICTV.

Что такое ATACMS

Это оперативно-тактический ракетный комплекс США производства Lockheed Martin с баллистической ракетой.

Тактические ракеты ATACMS (Army Tactical missile System) — это снаряды, которые могут стрелять на дистанцию до 300 км. В общем, есть несколько их модификаций, которые отличаются дальностью и точностью.

Ракета MGM-140A ATACMS Block 1 имеет кассетную боевую часть М39, снаряженную суббоеприпасами M74, предназначенными для поражения живой силы и легкозащищенной материальной части противника.

Каждая ракета имеет дальность стрельбы до 165 км.

Ракета MGM-140B ATACMS Block 1A — модернизированная версия, которая имеет приемник американской спутниковой системы навигации NAVSTAR. Кассетная боевая часть содержит 275 боевых элементов M74. Дальность до 300 км.

MGM-140 NTACMS — корабельная модификация ракеты. Сейчас работы по ней приостановлены.

Ракета MGM-140C (MGM-164A ATACMS Block 2) оснащена кассетной боевой частью с 13 самонаводящимися боевыми элементами BAT. Имеет дальность стрельбы до 140 км.

MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) / MGM-168A ATACMS Block 4A — имеет дальность стрельбы до 270 км. Эта модификация оснащена осколочно-фугасной боевой частью WDU-18 весом 227 кг.

Какую из модификаций ATACMS могут получить ВСУ, пока неизвестно.

Для запуска ракеты используют модернизированную пусковую установку M270 MLRS (две ракеты) или HIMARS (одна ракета).

HIMARS мобильнее, поэтому ее огневые возможности меньше, чем у более тяжелой гусеничной М270.

Ракеты предназначены для поражения точечных целей противника. Это могут быть командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, склады боеприпасов и тому подобное.

Кроме того, ATACMS может работать в любых погодных условиях и в любое время суток.

Возможности ATACMS

Сейчас среди дальнобойного вооружения ВСУ есть Точка-У (дальностью до 120 км) и ракеты GMLRS для HIMARS (84 км).

Когда Украина получит американские ракеты, они станут самым дальнобойным оружием на вооружении украинской армии.

Range of ATACMS 300 km missiles when fired from Ukraine’s frontline ATACAMS will be able to hit targets in all of Ukraine even Crimea, most of Belarus, and a significant part of Russia with M270’s and HIMARS ???????? The Crimean Bridge will be in range#UkraineWar #Ukraine #HIMARS pic.twitter.com/UQmIUvBjmS — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) July 18, 2022

Ожидается, что ракеты ATACMS смогут поражать цели противника на всех оккупированных территориях — в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях. Кроме того, дальность ракеты покрывает Крым и Керченский мост.

ATACMS сможет даже попадать в цели, которые находятся на территории РФ и Беларуси.

Технические характеристики

Длина — 3,96 м (ATACMS MGM-140A и MGM-140B); 4,00 м (MGM-164B и MGM-168A).

(ATACMS MGM-140A и MGM-140B); (MGM-164B и MGM-168A). Диаметр — 0,61 м.

Размах крыльев — 1,4 м.

Масса: 1 670 кг — ATACMS MGM-140A; 1 320 кг — MGM-140B.

— ATACMS MGM-140A; — MGM-140B. Тип — кассетная.

Дальность стрельбы: 165 км — ATACMS MGM-140A; 300 км — MGM-140B; 140 км — MGM-164A; 270 км — MGM-168A.

Сколько стоит ракета ATACMS

Цена одной ракеты ATACMS, в первую очередь, зависит от модификации. Кроме того, стоимость ракеты может зависеть от условий предоставления. Так, в 2012 году Финляндия закупала ракеты М391А с ценой $1,9 млн, впрочем пакет с ракетами предусматривал еще и развертывание технической базы и обучение.

Вместе с тем, в 2021 году стоимость ракет М57 для Вооруженных сил Соединенных Штатов составляла $1,7 млн, а модернизированных М39 (до версии М57Е1) — $1,3 млн. Стоимость немодернизированных кассетных М39 и М39А1 может стоить около $1 млн.

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