Легитимность избранного во время войны президента очень сомнительна – Вениславский
В условиях военного положения обеспечить соблюдение принципов избирательного права, закрепленных в разделе 3 Конституции Украины, вряд ли удастся.
Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде, народный депутат и специалист в области конституционного права Федор Вениславский.
— Существуют стопроцентные основания сомневаться в легитимности президента, гипотетически избранного во время действия военного положения, — подчеркнул он.
По его словам, прежде всего будет сложно обеспечить реализацию избирательного права украинцам, которые живут на временно оккупированных территориях, а также беженцам, которые выехали за границу и не вернулись.
Вениславский отметил, что в случае проведения президентских выборов во время войны невозможно обеспечить соблюдение свободы предвыборной агитации, свободы деятельности СМИ, политических партий и т.п.
— Поэтому несоблюдение этех конституционных принципов дает стопроцентные основания для того, чтобы сомневаться в легитимности следующего президента, кто бы им ни был, — подытожил нардеп.
Месяц назад действующий президент Владимир Зеленский заявил, что в случае, если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то проведение выборов в Украине возможно во время войны.
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