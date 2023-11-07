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Владимир Фесенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента»

Президентские выборы 2024 года. Состоятся ли и насколько это хорошая идея

Вибори в Україні
Фото: УНИАН

На 2024 год в Украине запланированы президентские выборы. В то же время, чтобы организовать голосование во время военного положения, нужно внести изменения в законодательство. Кроме того, в условиях полномасштабной войны трудно гарантировать безопасность для всех участников процесса.

Действительно ли в Украине могут провести президентские выборы в 2024 году и насколько это хорошая идея — в материале Фактов ICTV.

Когда выборы президента Украины

Восьмые по счету с момента провозглашения независимости Украины выборы президента должны пройти в 2024 году. Первый тур должен состояться 31 марта, второй (в случае назначения) — 21 апреля.

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В то же время сейчас в Украине действует военное положение, во время которого проведение выборов запрещено Конституцией.

Три сценария следующих президентских выборов

Политолог Владимир Фесенко рассматривает три сценария проведения следующих президентских выборов.

Первый из возможных сценариев — если активные боевые действия не прекратятся, голосование придется отложить.

— Если война будет такой же интенсивной, как сейчас; если нас ожидает такая же зима, как и прошлая; если будет действовать в нынешней форме закон о военном положении, то выборы будут отложены, — сказал он.

Он отметил, что наиболее простой в политическом и военном смысле вариант — провести сразу и президентские, и парламентские выборы после окончания войны.

Второй сценарий — если война будет в режиме малой интенсивности, то выборы все же могут состояться.

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— Если война затянется и будут обстоятельства, что нужно будет доказать легитимность власти, то нам будут советовать, как и сейчас советуют некоторые западные политики, чтобы выборы состоялись. Но для этого надо будет менять законодательство о военном положении или прекращать его на определенное время, — отмечает эксперт.

Фесенко указывает, что в Украине уже проходили выборы во время войны, однако тогда не было введено военное положение.

Третий сценарий, по которому выборы могут состояться — если возникнет вопрос о проведении мирных переговоров с РФ и будет возможность выйти на какие-то договоренности о прекращении войны.

— Вполне вероятно, что наши союзники будут советовать нам, чтобы мы провели выборы и на переговоры пошла власть, которая имеет мандат легитимности. Ну и для власти это также выход, поскольку лучше провести выборы до какого-то мирного соглашения. Потому что любое мирное соглашение с РФ, и не важно, каким оно будет, все равно будет восприниматься частью населения критически, — добавляет политолог.

Какова вероятность, что выборы президента все же состоятся в 2024 году

По мнению эксперта, будут ли выборы, как этого требует Конституция, в конце марта следующего года — вопрос пока открытый.

— Я бы сейчас не загадывал, мы не можем заранее сказать, какой будет ситуация через месяц-два, а тем более в марте следующего года. Пока, на мой взгляд, это маловероятно. Потому что, исходя из того, как развивается военная ситуация, я не вижу оснований для ее существенного изменения, — считает Фесенко.

В то же время эксперт отмечает, что выборы в условиях войны раскалывают общество, поэтому проводить их довольно рискованно.

— Вместо консолидации и единства мы получим внутреннюю политическую войну, чем может воспользоваться враг, — подчеркивает политолог.

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Война в Украине, Выборы в Украине, вибори президента
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