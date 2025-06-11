Путь Украины в НАТО и спецтрибунал против РФ: что было заявлено на саммите в Одессе

Участники 4-го саммита Украина – Юго-Восточная Европа, который прошел в Одессе, в своей совместной декларации призывают мировое сообщество к большей поддержке Украины.

Об этом говорится в совместном документе, опубликованном на сайте президента Украины.

Декларация 4-го саммита Украина – Юго-Восточная Европа

В декларации отмечается недопустимость содействия материальной и иной поддержки России.

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— Мы призываем международное сообщество активизировать поддержку Украины в ее борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность. В то же время мы призываем все страны воздержаться от оказания любой материальной или иной помощи военным усилиям России. Мы подчеркиваем важность согласования с решениями и мерами Совместной внешней и безопасности политики Евросоюза, — говорится в тексте.

Участники 4-го саммита поддерживают стремление Украины стать членом Североатлантического блока, ведь именно членство в НАТО — едва ли не лучший вариант для безопасности украинцев. В этом контексте также отмечается, что ни Россия, ни какая-либо другая страна, не являющаяся членом НАТО, не имеют права вето на расширение блока.

Также участники саммита в совместном документе подчеркнули важность и необходимость создания специального трибунала, который бы рассматривал военные преступления российской армии против Украины.

Также участники саммита обсудили расширение поддержки энергетической системы Украины благодаря привлечению частного сектора к предоставлению необходимого оборудования и их финансированию.

В совместной декларации призывают мир усилить санкции против Российской Федерации в банковском и энергетическом секторах, особенно это касается снижения цен на российскую нефть и ограничения функционирования теневого флота танкеров России. Такие шаги лишат страну-агрессора ресурсов для ведения войны.

Подписанты декларации договорились совместно предотвращать гибридные угрозы и провести следующую встречу стран – участниц этой декларации на уровне соответствующих ведомств в Одессе.

В IV саммите Украина – Юго-Восточная Европа приняли участие: президент Молдовы Майя Санду, президент Румынии Никушор Дан, президент Черногории Яков Милатович, президент Сербии Александр Вучич, премьер Греции Кириакос Мицотакис, глава правительства Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Болгарии Росен Желязков, спикер албанского парламента Элиза Спиропали, первый вице-премьер-министр Северной Македонии Изет Меджити и вице-премьер-министр – министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон.

На саммите в Одессе президент Владимир Зеленский заявил, что Одесса является одной из главных целей для захватнических амбиций Путина. Кроме того, военные планы Кремля направлены и на границы с Молдовой и Румынией.

Источник : Офис президента

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