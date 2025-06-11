Шлях України до НАТО та спецтрибунал проти РФ: що задекларували на саміті в Одесі

Учасники 4 саміту Україна – Південно-Східна Європа, який пройшов в Одесі, у своїй спільній декларації закликають світову спільноту до більшої підтримки України.

Про це йдеться у спільному документі, опублікованому на сайті президента України.

Декларація 4 саміту Україна – Південно-Східна Європа

У декларації наголошується неприпустимість сприянню матеріальної та іншої підтримки Росії.

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– Ми закликаємо міжнародну спільноту активізувати підтримку України в її боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність. Водночас ми закликаємо всі країни утриматися від надання будь-якої матеріальної чи іншої допомоги воєнним зусиллям Росії. Ми наголошуємо на важливості узгодження з рішеннями та заходами Спільної зовнішньої та безпекової політики Євросоюзу, – йдеться у тексті.

Учасники 4 саміту підтримують прагнення України стати членом Північноатлантичного блоку, адже саме членство в НАТО – є чи не найкращим варіантом для безпеки українців. В цьому контексті також зазначається, що ані Росія, ані жодна інша країна, яка не є членом НАТО, не мають права вето на розширення блоку.

Також учасники саміту у спільному документі наголосили на важливості та необхідності створення спеціального трибуналу, який би розглядав воєнні злочини російської армії проти України.

Також учасники саміту обговорили розширення підтримки енергетичної системи України завдяки залученню приватного сектору до надання необхідного обладнання та їхнього фінансування.

У спільній декларації закликають світ посилювати санкції проти Російської Федерації в банківському та енергетичному секторах, особливо це стосується зниження цін на російську нафту та обмеження функціонування тіньового флоту танкерів Росії. Такі кроки позбавлять країну-агресора ресурсів для ведення війни.

Підписанти декларації домовилися спільно запобігати гібридним загрозам й провести наступну зустріч країн – учасниць цієї декларації на рівні відповідних відомств в Одесі.

У IV саміті Україна – Південно-Східна Європа взяли участь: президентка Молдови Мая Санду, президент Румунії Нікушор Дан, президент Чорногорії Яков Мілатович, президент Сербії Александр Вучич, прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс, очільник уряду Хорватії Андрей Пленкович, прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков, спікерка албанського парламенту Еліза Спіропалі, перший віцепрем’єр-міністр Північної Македонії Ізет Меджіті та віцепрем’єр-міністерка – міністерка закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон.

На саміті в Одесі президент Володимир Зеленський заявив, що Одеса є однією з головних цілей для загарбницьких амбіцій Путіна. Крім того, військові плани Кремля спрямовані й на кордони з Молдовою та Румунією.

Джерело : Офіс президента

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