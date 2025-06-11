Военные планы РФ направлены на Одессу, а затем на границы с Молдовой и Румынией — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Одесса является одной из главных целей для России. Кроме того, военные планы Кремля направлены и на границы с Молдовой и Румынией.

Об этом он сказал на саммите Украина — Юго-Восточная Европа, который состоялся в Одессе 11 июня.

РФ пытается уничтожить Одессу

— К сожалению, наш регион является одной из главных целей России — главных целей для создания хаоса, — сказал Зеленский.

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По словам президента, захватчики стремятся уничтожить Одессу, как и многие другие города и села на временно оккупированных территориях, ведь “этот прекрасный город является целью для России”.

— Российские военные планы направлены на этот регион — Одессу, а затем на границы с Молдовой и Румынией, — предупредил он.

Зеленский подчеркнул, что Украине важно иметь защиту, но еще важнее — получить долгосрочные гарантии, которые не позволят подобному повториться в будущем. Он призвал рассматривать эти гарантии как практическую необходимость.

— От противовоздушной обороны до киберугроз — нам нужны реальные средства сдерживания и быстрого реагирования. Давайте посмотрим на наши соглашения, армии и инфраструктуру и укрепим все, что обеспечивает безопасность наших стран, — подчеркнул украинский лидер.

Накануне в результате российского ночного обстрела Одессы погибли два человека, еще по меньшей мере девять ранены. Россияне ударили по жилым кварталам в центре города — часть домов разрушена. Также уничтожено здание станции скорой и поврежден роддом.

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