Украина будет упомянута в финальной декларации саммита НАТО — Рютте
Украина войдет в финальную декларацию саммита НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.
Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на пресс-конференции в столице Нидерландов.
Саммит НАТО в Гааге
— В коммюнике, которое сейчас согласовано послами, вы найдете важные формулировки относительно Украины, в том числе те, что свяжут оборонные расходы до 2035 года — с Украиной и необходимостью, чтобы она могла продолжать борьбу. Это четкое обязательство союзников, — подчеркнул Рютте.
Он добавил, что в настоящее время страны НАТО уже аккумулировали для Украины 35 млрд евро помощи, и эта сумма растет. За весь прошлый год эта цифра составила 50 млрд.
На саммите НАТО планируется принятие трех ключевых решений:
- повышение оборонных расходов стран Североатлантического союза до 5% ВВП;
- увеличение объемов производства вооружения;
- подтверждение долгосрочной поддержки Украины.
В то же время окончательный текст декларации, вероятно, не будет содержать упоминания о предоставлении Украине членства в НАТО, хотя предыдущие формулировки остаются в силе.
— Вашингтонское коммюнике остается в силе. Так что необратимый путь Украины в НАТО остается, и по моей оценке, будет действовать после саммита, — подчеркнул генсек.
Президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к саммиту. Дипломаты Альянса сообщили, что его пригласили на официальный ужин с лидерами, который устроит король Нидерландов 24 июня.
Напомним, все 32 страны-члена НАТО подтвердили необратимость вступления Украины в Североатлантический блок.