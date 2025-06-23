Украина будет упомянута в финальной декларации саммита НАТО — Рютте

Украина войдет в финальную декларацию саммита НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на пресс-конференции в столице Нидерландов.

Саммит НАТО в Гааге

— В коммюнике, которое сейчас согласовано послами, вы найдете важные формулировки относительно Украины, в том числе те, что свяжут оборонные расходы до 2035 года — с Украиной и необходимостью, чтобы она могла продолжать борьбу. Это четкое обязательство союзников, — подчеркнул Рютте.

Он добавил, что в настоящее время страны НАТО уже аккумулировали для Украины 35 млрд евро помощи, и эта сумма растет. За весь прошлый год эта цифра составила 50 млрд.

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На саммите НАТО планируется принятие трех ключевых решений:

повышение оборонных расходов стран Североатлантического союза до 5% ВВП;

увеличение объемов производства вооружения;

подтверждение долгосрочной поддержки Украины.

В то же время окончательный текст декларации, вероятно, не будет содержать упоминания о предоставлении Украине членства в НАТО, хотя предыдущие формулировки остаются в силе.

— Вашингтонское коммюнике остается в силе. Так что необратимый путь Украины в НАТО остается, и по моей оценке, будет действовать после саммита, — подчеркнул генсек.

Президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к саммиту. Дипломаты Альянса сообщили, что его пригласили на официальный ужин с лидерами, который устроит король Нидерландов 24 июня.

Напомним, все 32 страны-члена НАТО подтвердили необратимость вступления Украины в Североатлантический блок.

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