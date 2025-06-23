Україна буде згадана у фінальній декларації саміту НАТО — Рютте

Україна увійде до фінальної декларації саміту НАТО, що відбудеться 24–25 червня у Гаазі.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте під час пресконференції у столиці Нідерландів.

Саміт НАТО у Гаазі

— У комюніке, яке зараз узгоджено послами, ви знайдете важливі формулювання щодо України, зокрема ті, що пов’яжуть оборонні витрати до 2035 року — з Україною та необхідністю, щоб вона могла продовжувати боротьбу. Це чітке зобов’язання союзників, — наголосив Рютте.

Він додав, що нині країни НАТО вже акумулювали для України 35 млрд євро допомоги, і ця сума зростає. За весь минулий рік ця цифра становила 50 млрд.

Зараз дивляться

На саміті НАТО планується ухвалення трьох ключових рішень:

підвищення оборонних витрат країн Альянсу до 5% ВВП;

збільшення обсягів виробництва озброєння;

підтвердження довгострокової підтримки України.

Водночас остаточний текст декларації, ймовірно, не міститиме згадки про надання Україні членства в НАТО, хоча попередні формулювання залишаються чинними.

— Вашингтонське комюніке залишається чинним. Тож незворотний шлях України в НАТО залишається, і за моєю оцінкою, залишатиметься чинним після саміту, — підкреслив генсек.

Президент України Володимир Зеленський також може приєднатися до саміту. Дипломати Альянсу повідомили, що його запросили на офіційну вечерю з лідерами, яку влаштує король Нідерландів 24 червня.

Нагадаємо, усі 32 країни-члени НАТО підтвердили незворотність вступу України до Північноатлантичного блоку.

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