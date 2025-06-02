Рютте про вступ України в НАТО: Шлях до членства є незворотним

Усі 32 країни-члени НАТО підтвердили незворотність вступу України до Північноатлантичного блоку.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Вільнюсі перед початком саміту Бухарестської дев’ятки та північних країн (В9).

Рютте про вступ України у НАТО

– У Вашингтоні було взяте чітке зобов’язання всіх 32 країн-союзниць про незворотний шлях для України, щоб прийняти її в НАТО. Не було кінцевої дати, не було такого, щоб це розумілося як частина мирного врегулювання, але очевидно, це було довгострокове зобов’язання всіх 32 союзників, — наголосив Рютте.

Він зазначив, що наразі Військовий блок формує практичну основу для цього шляху, зокрема через роботу Командування у Вісбадені та Спільного центру аналізу, тренування й освіти (JTEC) в Польщі, де систематизуються уроки війни й нарощується співпраця.

Зараз дивляться

Також Рютте підтвердив, що ситуація в Україні та продовження підтримки з боку НАТО стануть центральними темами майбутнього саміту в Гаазі.

– Безумовно, ми обговоримо Україну в Гаазі і також тут (у Вільнюсі – Ред.) сьогодні, щоб надати Україні все, чого вона потребує, щоб вистояти в боротьбі, щоб вона могла привести цю російську агресивну війну до завершення, – додав він.

Рютте також наголосив, що Росія залишається довгостроковою загрозою, активно співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном, і що союзникам необхідно ухвалити рішучі кроки.

– Ці старі два відсотки, які ми погодили у 2014 році, вже й близько не є достатніми… Сума витрат буде суттєво більша за два відсотки і не лише для військових витрат, а й для оборонної промисловості, – сказав генсек.

Саміт В9, у якому бере участь президент України Володимир Зеленський, покликаний посилити координацію східного флангу НАТО.

У ньому беруть участь країни регіону, включно з Польщею, Румунією, Балтією, Болгарією, Угорщиною, Чехією та Словаччиною.

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