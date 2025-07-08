Россия может начать войну в других частях Европы – премьер Дании

Россия может не ограничиться только вооруженной агрессией против Украины Кремль способен распространить войну на другие части Европы.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен во время пресс-конференции с главой Европейского парламента Робертой Метсолой.

— Я, как и, вероятно, многие из вас — думаю, что Россия готова продолжать войну не только в Украине, но и в других частях Европы, — подчеркнула Фредериксен.

Она подчеркнула, что Россия не демонстрирует готовность к деэскалации или поиску мирного решения, а наоборот продолжает милитаризацию, гибридные атаки и дестабилизацию ситуации в регионе.

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Необходимость перевооружения Европы

На фоне роста российской угрозы премьер Дании призвала европейские страны не медлить с перевооружением. По ее словам, безопасность континента зависит от способности стран ЕС быстро реагировать на новые вызовы.

Фредериксен также обратила внимание на то, что в Европейском Союзе сейчас ведутся дискуссии по установлению целевого показателя расходов на оборону в размере 5% от ВВП.

— Нам нужна гибкость в переговорах по следующему бюджету. Позиции государств-членов пока отличаются, но мы должны найти общее видение безопасности Европы, — подчеркнула глава датского правительства.

Предпосылки для тревоги

Фредериксен отметила, что агрессивная политика Кремля не ограничивается военными действиями в Украине.

— Европа должна быть готова к любому развитию событий. Не стоит недооценивать масштаб амбиций Путина, — добавила премьер.

Напомним, ранее главы оборонных ведомств стран НАТО неоднократно заявляли о необходимости усиления европейских оборонных возможностей на фоне возможных сценариев расширения войны за пределы Украины.

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