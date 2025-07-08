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3 хв.

Росія може розпочати війну в інших частинах Європи — прем’єрка Данії

Метте Фредеріксен
Фото: Getty Images

Росія може не обмежитися збройною агресією лише проти України — Кремль здатен поширити війну на інші частини Європи.

Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції з головою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

— Я, як і, ймовірно, багато хто з вас, вважаю, що Росія готова продовжувати війну не лише в Україні, а й в інших частинах Європи, — наголосила Фредеріксен.

Вона підкреслила, що Росія не демонструє готовності до деескалації чи пошуку мирного рішення, а навпаки — продовжує мілітаризацію, гібридні атаки та дестабілізацію ситуації в регіоні.

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Необхідність переозброєння Європи

На тлі зростання російської загрози прем’єрка Данії закликала європейські країни не зволікати з переозброєнням. За її словами, безпека континенту залежить від здатності країн ЄС швидко реагувати на нові виклики.

Фредеріксен також звернула увагу на те, що в Європейському Союзі нині точаться дискусії щодо встановлення цільового показника витрат на оборону в розмірі 5% від ВВП.

— Нам потрібна гнучкість у переговорах щодо наступного бюджету. Позиції держав-членів поки що різняться, але ми маємо знайти спільне бачення щодо безпеки Європи, — підкреслила очільниця данського уряду.

Передумови для тривоги

Фредеріксен зазначила, що агресивна політика Кремля не обмежується воєнними діями в Україні. Росія активно використовує інструменти гібридної війни — кібератаки, інформаційні кампанії, втручання у внутрішні справи інших держав.

— Європа має бути готовою до будь-якого розвитку подій. Не варто недооцінювати масштаб амбіцій Путіна, — додала прем’єрка.

Нагадаємо, раніше очільники оборонних відомств країн НАТО неодноразово заявляли про необхідність посилення європейських оборонних спроможностей на тлі можливих сценаріїв розширення війни за межі України.

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