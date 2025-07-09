Генсек НАТО призвал союзников усилить оборонную промышленность для поддержки Украины
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что все страны-члены Альянса должны наращивать оборонно-промышленный потенциал, чтобы эффективно поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.
Об этом он сказал во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
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— Чтобы поддержать Украину и обеспечить наших военных необходимым оборудованием и боеприпасами, мы должны усилить наш оборонно-промышленный потенциал с обеих сторон Атлантики, — подчеркнул Рютте.
По его словам, одним из самых больших резервов роста военной промышленности является Германия — благодаря ее инженерным возможностям, инновациям и предпринимательству. Он также напомнил, что ФРГ является самым большим европейским донором военной помощи Украине.
Ранее 6 июля Рютте уже отмечал, что страны Европы должны не столько вводить обязательную службу, сколько вкладывать средства в оборонную промышленность, чтобы сдерживать агрессивные действия России.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина в ближайшей перспективе не сможет обойтись без помощи партнеров, в том числе Соединенных Штатов, в снабжении боеприпасами и системами противовоздушной обороны.
Также во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе генсек Марк Рютте объявил, что государства-члены Альянса предоставят Украине более 20 млрд евро дополнительной помощи в сфере безопасности.