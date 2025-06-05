НАТО надає Україні €20 млрд та готується збільшити оборонні витрати до 5% ВВП

Під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі генсек Марк Рютте оголосив, що держави-члени Альянсу нададуть Україні понад €20 млрд додаткової безпекової допомоги.

НАТО виділяє Україні €20 млрд військової допомоги

– Цього року члени Альянсу вже пообіцяли надати Україні понад €20 млрд додаткової безпекової допомоги. Ця підтримка є ключовою для посилення обороноздатності України у протистоянні російській агресії, – наголосив Рютте.

На зустрічі також обговорили новий інвестиційний план НАТО, покликаний посилити безпеку у світі, який стає дедалі нестабільнішим.

Збільшення оборонних витрат НАТО

За словами генерального секретаря, країни НАТО мають довести свої оборонні витрати до 3,5% від ВВП на основні потреби армії та ще 1,5% на інвестиції в оборонну інфраструктуру та промисловість.

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Ідею збільшення оборонних витрат просувають і США. На початку 2025 року президент Дональд Трамп закликав країни НАТО підняти оборонні видатки до 5% ВВП, підкресливши, що деякі держави досі не виконують раніше погоджену норму в 2%.

Трамп вказав, що нестачу фінансування часто компенсують Сполучені Штати, що, за його словами, є “несправедливим”.

5 червня 2025 року міністр оборони США Піт Гегсет також заявив, що держави-члени НАТО мають збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до саміту Альянсу, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі (Нідерланди).

Підтримала новий фінансовий план і Швеція. Уряд країни виступив за підвищення витрат на оборону до 5% ВВП до 2030 року, зокрема: 3,5% – на традиційні потреби армії, 1,5% – на оборонну інфраструктуру, промисловість і пов’язані інвестиції.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон наголосив, що допомога Україні є інвестицією у безпеку всієї Європи. Він також вважає, що частину цієї допомоги доцільно включити до 1,5% оборонних витрат.

За офіційними даними НАТО, у 2024 році держави-члени Альянсу вже витратили на військову допомогу Україні загалом €50 млрд. У 2023 році ця сума становила близько €40 млрд.

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