Генсек НАТО закликав союзників посилити оборонну промисловість для підтримки України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що всі країни-члени Альянсу мають нарощувати оборонно-промисловий потенціал, щоб ефективно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Про це він сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

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— Щоб підтримати Україну та забезпечити наших військових необхідним обладнанням та боєприпасами, ми повинні посилити наш оборонно-промисловий потенціал по обидва боки Атлантики, — наголосив Рютте.

За його словами, одним із найбільших резервів зростання військової промисловості є Німеччина — завдяки її інженерним можливостям, інноваціям і підприємництву. Він також нагадав, що ФРН є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні.

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Раніше, 6 липня, Рютте вже зазначав, що країни Європи мають не стільки вводити обов’язкову службу, скільки вкладати кошти в оборонну промисловість, аби стримувати агресивні дії Росії.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна у найближчій перспективі не зможе обійтися без допомоги партнерів, зокрема Сполучених Штатів, у постачанні боєприпасів та систем протиповітряної оборони.

Також, під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі генсек Марк Рютте оголосив, що держави-члени Альянсу нададуть Україні понад €20 млрд додаткової безпекової допомоги.

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