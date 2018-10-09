Київрада має внести зміни до бюджету міста, аби вчителі столичних шкіл отримали заплановані надбавки до заробітної плати у повному обсязі.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час години запитань до мера на сесії Київради, повідомляється на сайті мера міста.

За його словами, проблема з виплатами виникла через розподілення державної субвенції Міністерством фінансів за новою формулою. В результаті цього Київ недоотримав понад 865 млн грн. на заробітну плату вчителям.

– Ми зверталися неодноразово до уряду з проханням збільшити обсяги освітньої субвенції столиці на 2018 рік. На жаль, Києву коштів не додали. Сьогодні Департамент фінансів КМДА спільно з районними державними адміністраціями завершують розрахунки щодо суми необхідних коштів для виплати надбавок вчителям у повному обсязі. Щоб вирішити це питання ми готові здійснити перерозподіл видатків між бюджетними програмами та галузями. Для цього Київрада має внести зміни до бюджету столиці, які наразі готуються, – відзначив мер.

Також Кличко зазначив, що у Києві вирішене питання щодо виплати грошової винагороди освітянам з нагоди Дня працівника освіти. Столичні вчителі отримають її в першій половині жовтня.

Читайте: Кличко на шоу талантів WBC got talent заспівав хіт The Beatles

До слова, мер Києва, вічний чемпіон WBC Віталій Кличко разом з чемпіонами та представниками WBC відвідав центр допомоги дітям Місто щасливих дітей на Оболоні.