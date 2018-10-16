Факти ICTV пообщались с победителем категории Народный выбор ТОП-100 блогеров Украины 2018 – Виктором Литовченко. Идея шоу Вата TV, цель блогерства и чего стоит опасаться в YouTube – читайте в эксклюзивном интервью блогера.

Народный любимец ТОП-100 блогеров Украины 2018 – Виктор Литовченко. YouTube-блогер, ведущий шоу ВАТА TV, где в иронично-юмористически-сатирическом стиле блогер рассказывает о самых ключевых событиях русского мира. На YouTube-канале более 130 тысяч подписчиков.

Идея шоу ВАТА ТV

ВАТА TV – это коллективный труд. Идея, скажем так, появилась практически случайно. Ее особо никто не планировал и не думал.

К этому проекту шел всю свою сознательную жизнь. Я профессиональный журналист, поэтому работа со словом и в кадре не чужда и понятна.

Вел не одну программу на украинском телевидении, специализировался по теме автомобилей и электроники. Сама суть работы журналиста-блогера мне абсолютно понятна, здесь я человек профессиональный. Политика для меня не чужая, но никогда не занимался ей на профессиональном уровне или более серьезно, только высказывал свои мысли в социальных сетях.

Мы решили у себя на студии что-то попробовать. Сидели, смеялись, обсуждали текущие политические моменты, а потом поняли, что вроде прикольно и смешно получается. Попытались записать на камеру – получилось не очень. Потом появилось желание сделать все лучше и лучше.

Кроме журналистики я занимался актерской деятельностью. Мы захотели это все объединить: профессиональные умения журналиста, желание рассказывать собственные политические убеждения, ну и актерские задатки. Нащупали такой формат и возвели в рамки одного проекта. Показали людям, они оценили и начали активно подписываться, поддерживать, предлагать идеи.

И вот, наконец, мы вылили все в отдельный информационный проект. Оно заиграло, людям понравилось. Судя по результату, это уже не первый блогерский конкурс в котором я побеждаю, можно сказать, что проект оказался удачным. Так и получилось, что блогерская работа может стать основной профессиональной деятельностью.

Информация Русского мира

Суть этого проекта в том, что мы берем их официальную информацию. Из официальных источников, популярных сайтов.

Не то, что публикуется в украинской или зарубежной прессе, а исключительно их. Просто подаем под более правильным углом, сопоставляем ее и показываем, что вот оно на самом деле как у вас. У нас запрещено брать украинские источники, которые могут что-то добавить, не так понять, подкрутить. Только их собственные сообщения. Иногда берем с трэшовых ресурсов, но поскольку это соответствует тому, что сложилось у них в мозгах, то это их информация.

Мы не критикуем и не ругаем, вроде бы и не смеемся, а просто продолжаем мысль до какого-то логического конца. Немного доводя до маразма то, что есть маразматически в своей основе.

Когда подаем официальную часть, зачитываем новость, то ничего не добавляем, а только комментируем. То есть, это их информация. Она выглядит именно так, как мы выкладываем ее в своей программе.

Цель блогерства

Блогерство вообще не должно ставить цели. Главное – быть услышанным. Как и каждый человек, который пишет слова в публичном пространстве, просто хочет быть услышанным, пытается быть убедительным и интересным.

Несмотря на направление нашего проекта, я стараюсь быть смешным, веселым и частично развлечь зрителя. Хочу сделать не просто информационную программу, а в жанре инфортеймента. Не только информация, но и развлечение. Подавать весело, раскованно, смешно и так, чтобы человек не просто посмотрел, а чтобы было интересно. Не просто потратил 20 минут своей жизни для поднятия настроения, но и узнал важную информацию, более точно и правильно. Поскольку мы подаем полную картину происходящего. Человек на самом деле может не смотреть какие-то новостные ресурсы, не читать в интернете, а может посмотреть ВАТА ТV и быть в курсе всех событий, такую информацию потреблять будет интересно.

Повседневная жизнь

Я профессиональный журналист и проект ВАТА ТV является основным, которым занимаюсь.

Это достаточно каторжная работа и занимает очень много времени. Приходится влезать в то время, которое отведено для семьи или любой другой деятельности, даже хобби пришлось забросить. Это нужно делать на серьезном уровне, не просто так, что вышел, посмеялся. Идет серьезная подготовительная работа, поэтому основное время занимает этот проект.

Осторожность в YouTube

Стоит остерегаться быть не интересным и не убедительным. И вообще не лезть туда, если тебе нечего сказать людям, если ты не будешь оригинальным.

На самом деле, если затрагивать серьезные политические, околополитические вопросы, то YouTube сейчас довольно жестко начинает ставить вопросы цензуры. Он может за многие вещи наказать, правила становятся более жесткими. У многих блогеров, которые этим занимаются, даже закрыли каналы и можно попасть в черный список, очень большой риск.

YouTube, к сожалению, не настолько демократическая платформа, он достаточно жестко может отреагировать на какие-то подставы.

Русский мир щедро тратит деньги на то, чтобы бороться со своими идеологическими противниками, использование их средств, чтобы создать проблемы – мы часто видим. Нередко они создают большие проблемы.

Жизнь здесь не такая облачная, как может казаться на первый взгляд. Нам приходится переживать довольно серьезные атаки с их стороны. Поскольку они делают это профессионально, то эти атаки часто становятся болезненными.

Общалась Карина Зуева